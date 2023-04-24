Лоран Блан: невозможно описать разочарование после таких матчей

Главный тренер лионского «Олимпика» Лоран Блан прокомментировал результат матча 32-го тура чемпионата Франции, в котором его команда на своём поле уступила «Марселю» со счётом 1:2. Решающий гол «ткачи» пропустили за считаные секунды до финального свистка.

«Со мной рядом стоял резервный судья. Он сказал мне, что осталось 30 секунд. Я говорю себе: 1:1 — это неплохой результат. Потом я вижу голкипера «Марселя», который не решается ввести мяч в игру, раздумывая, бросить рукой или выбить его ногой. Он, видимо, думает, что не стоит рисковать. Когда я смотрю на него, то понимаю, что арбитр сейчас даст свисток, потому что мы обязательно вернём мяч. Увидев, как мяч пересекает пространство над полем, я сказал себе: «Мы сможем его перехватить». Но нет, мы не смогли.

Я сказал игрокам, что это неописуемо. Невозможно описать разочарование после таких матчей. Он будет ещё долго занозой сидеть у нас в головах, особенно когда мы снова увидим анализ игры во вторник утром», — цитирует Блана Maxifoot.

«Лион» не проигрывал «Марселю» в Лиге 1 на своём поле с 2007 года.