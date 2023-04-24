«Это дерьмо». Ловрен — о поражении «Лиона» от «Марселя» в Лиге 1

Защитник «Лиона» Деян Ловрен резко высказался о поражении в матче 32-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (1:2), обратив внимание на то, что футболистам его команды не хватает концентрации на весь матч целиком.

«Это дерьмо. Обидно. Не могу сказать, что мы заслужили очко. Но мы пропустили гол на последней минуте. Во втором тайме мы всё делали хорошо. Оставалось всего 30 секунд. Это совсем мало. Ошибки, которые мы допускам, позорны. Мелочей не бывает. Мы не сохраняем концентрацию до конца. Мы допустили несколько ошибок, я считаю это неприемлемым. Нам нужно обратить внимание на то, как забивать голы. Мы не можем упускать столько возможностей. До конца сезона осталось несколько игр, мы не можем всё потерять», — приводит слова Ловрена RMC Sport.

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