Арбитр Федотов разобрал запутанный момент с пенальти в пользу «Ростова»

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о моменте с пенальти, назначенном в ворота «Урала» в матче с «Ростовом» (1:3) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.

«На 87-й минуте Байрамян упал в штрафной «Урала», мяч отскочил влево, на газоне оказался уже Миронов, и только после этого прозвучал свисток. Никто не понял, за что Кукуян назначил 11-метровый. Сначала крутили момент с Мироновым, но там ничего не понятно. Видно только, что мяч отскочил влево, а игрок «Ростова» прокидывал его вправо, — получается, защитник сыграл в мяч. А потом показали безрассудный наступ на голеностоп Байрамяну — Кукуян назначил пенальти именно за это. Но почему-то забыл показать жёлтую игроку «Урала», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.