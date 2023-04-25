Коло Туре: Зинченко объединяет «Арсенал» тем, что хочет навредить «Ман Сити»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити» Коло Туре высказался перед матчем команд в АПЛ, заявив, что защитник и форвард «пушкарей» Александр Зинченко и Габриэл Жезус постараются доказать «горожанам», что их зря отпустили из команды.
«Зинченко и Жезус — игроки, которые хотят навредить «Сити» и показать, какую ошибку те совершили, позволив им уйти. Жезус может посмотреть на Эрлинга Холанда и подумать: «Они взяли этого парня вместо меня. Он фантастический игрок, но я им покажу».
Зинченко может сказать то же самое: «Вы меня недооцениваете? Вы думали, что я лишний? Я покажу вам, что я лучше, чем те игроки, что у вас есть».
Они собираются выложиться полностью. Это видно с самого начала сезона. Зинченко — тот, кто всегда объединяет команду, потому что он хочет навредить «Сити», — приводит слова Туре Daily Mail.
Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»
- 25 апреля 2023
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