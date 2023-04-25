«Промес — победный элемент!» Зарема Салихова — о победе «Спартака» над «Краснодаром»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о волевой победе команды над «Краснодаром» (4:3) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Персонально Салихова отметила нападающего Квинси Промеса, забившего победный мяч.
«Вышел костяк, который знает, что такое волевые победы. Промес — это победный элемент!» — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Спартак» проигрывал 0:2 к 63-й минуте матча, сумев отыграться. Затем «Краснодар» вновь вышел вперёд, но на это красно-белые ответили двумя голами, в том числе и Промеса, вернувшегося после травмы.
«Спартак» набрал 48 очков и занимает в турнирной таблице третье место. В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Ростовом».
- 25 апреля 2023
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