«Крылья Советов» подали жалобу в ЭСК по пяти эпизодам матча с «Пари НН»

Самарские «Крылья Советов» подали жалобу в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) по пяти эпизодам матча 24-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (1:2), сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

«Крылья» попросили рассмотреть назначение пенальти в их ворота на 34-й минуте, неназначение пенальти в ворота нижегородцев на 42-й и 58-й минутах, а также факт, что главный судья матча Роман Галимов дважды не показал вторую жёлтую карточку игрокам «Пари НН» на 70-й и 77-й минутах.

Ранее Галимов уже был отстранён от работы в РПЛ, но вернулся к своей деятельности в нынешнем сезоне.

После матча с «Пари НН» генеральный директор «Крыльев» Вадим Андреев заявил об уходе со своего поста в знак протеста против судейства в РПЛ.