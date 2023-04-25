Игорь Шалимов: «Динамо» само сделало всё, чтобы проиграть «Зениту»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча «Зенит» — «Динамо» (3:1) в 24-м туре чемпионата России.

«По голам «Зенита» — к ним привели индивидуальные ошибки «Динамо». Из минусов «Зенита» — снова Ренан. В случае с голом Фомина бразилец отворачивается от мяча — это вообще распространённая ошибка у нас. Посмотрите западный футбол, там защитники плассируются перед мячом и никогда не отворачиваются.

Чтобы обыграть «Зенит», ты не должен ошибаться сам и искать ляп соперника. А «Динамо» само сделало всё, чтобы проиграть. Сами не забили в первом тайме, а потом наошибались. В целом «Динамо» не хватает настроя, спортивной злости. Ни разу не слышал, чтобы остро в матче сыграл Захарян. Надо ему, окружению принимать решение — как-то взбодриться в РПЛ или уезжать, если в России потеряна мотивация», — сказал Шалимов «РБ Спорт».