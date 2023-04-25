Игорь Колыванов: Кокорин заслужил считаться легендой «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов высказался о словах Александра Кокорина, возмутившегося отношением болельщиков и руководства клуба к иностранным футболистам.
«Кокорин сыграл за «Динамо» около 200 игр и забил 50 голов — он заслужил считаться легендой «Динамо». Кокорин проводил прекрасные матчи, забивал красивые голы и однозначно был лидером команды. У «Динамо» прекрасные болельщики, чтобы суметь отбросить внешние факторы и оценивать игрока по спортивной составляющей. В жизни каждый может совершить ошибки. Вальбуэна и Уилкшира тоже можно назвать легендами — они сделали определённый вклад в развитие клуба. Поэтому все молодцы», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Александр Кокорин в 203 матчах за «Динамо» забил 50 голов и отдал 26 результативных передач. Сейчас он выступает за греческий «Арис», права на него принадлежат «Фиорентине».
- 25 апреля 2023
-
22:34
-
22:30
-
22:22
-
22:21
-
22:19
-
22:15
-
22:09
-
22:00
-
22:00
-
21:52
-
21:45
-
21:42
-
21:36
-
21:30
-
21:23
-
21:15
-
21:06
-
21:00
-
20:57
-
20:51
-
20:51
-
20:47
-
20:45
-
20:44
-
20:30
-
20:15
-
20:13
-
20:09
-
20:00
-
20:00
-
19:45
-
19:40
-
19:36
-
19:34
-
19:33