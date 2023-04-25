Гойкович — о Личке: он живёт футболом 24 на 7, его результаты говорят сами за себя

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о главном тренере команды Марцеле Личке.
«Марцел Личка — какой он? Человек, который живёт футболом 24 на 7. Он здесь уже третий год, мы с ним достигаем больших высот. Его результаты говорят сами за себя.
Какова его философия? Его философия – чтобы болельщики были довольны игрой нашей команды. Когда много атакуешь, теряешь силы. При атаках соперников чувствуешь усталость, но при этом мы создаём голевые моменты. Конечно, я как центральный защитник не могу быть рад пропущенным 48 голам в нынешнем сезоне, но радует, что забиваем, атакуем — это самое главное.
Какой он, когда злится? Он часто таким бывает. Даже когда обыграли «Спартак» и «Сочи», на следующий день, на теории, он был злой – показывал наши ошибки. Сначала думаешь: «Почему он такой злой, ведь мы победили?» Но он ведёт себя правильно, ведь показывает нам те недочёты, которые нельзя допустить в следующей игре. Человек влюблён в футбол, в свою работу. Я испытываю к нему только уважение. Нужно всегда держать футболистов в тонусе, давать адреналина команде, заряжать игроков, выплеснуть эмоции. Но надо уметь ловить момент, когда нужно так поступить, потому что всегда быть на негативной ноте тоже нельзя. Марцел умеет держать золотую середину. Я люблю агрессивных тренеров, потому что у футболистов высокое эго – все игроки считают, что они всегда правы на 80 процентов.
Слышим ли мы его, когда он кричит с бровки? Когда стоишь возле него – да. А во время игры фокус только на игре – мы даже болельщиков не слышим», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».
- 26 апреля 2023
-
00:21
-
00:19
-
00:08
-
00:06
- 25 апреля 2023
-
23:55
-
23:51
-
23:47
-
23:45
-
23:18
-
23:18
-
23:16
-
22:56
-
22:34
-
22:30
-
22:22
-
22:21
-
22:19
-
22:15
-
22:09
-
22:00
-
22:00
-
21:52
-
21:45
-
21:42
-
21:36
-
21:30
-
21:23
-
21:15
-
21:06
-
21:00
-
20:57
-
20:51
-
20:51
-
20:47
-
20:45