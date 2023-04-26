Аллегри — о матче с «Интером» в Кубке: сделаем всё возможное, чтобы выйти в финал

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии команды перед ответным матчем полуфинала Кубка Италии с «Интером». Первая встреча проходила в Турине и завершилась ничьей со счётом 1:1.

«В каком бы состоянии ни были команды, это всегда будет «Интер» — «Ювентус». И мы, и соперники хотим играть в финале, и это, безусловно, будет прекрасный вечер футбола и спорта. Мы сделаем всё возможное, чтобы выйти в финал.

Что касается состава, то Влахович вряд ли сыграет, у него был вывих лодыжки. По остальным игрокам мне ещё предстоит принять решение. Погба чувствует себя лучше, он сможет нам помочь. Кин выбыл.

Если нам повезёт, мы дойдём до финала. В противном случае мы будем аплодировать «Интеру», в это время сезона все матчи являются решающими.

«Ювентус» должен вернуться на победный путь. В прошлом году, к сожалению, мы упустили Кубок Италии, но в этом году у нас есть шанс попытаться ещё раз, плюс мы также боремся за победу в Лиге Европы», — приводит слова Аллегри сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ответный матч полуфинала Кубка Италии между «Интером» и «Ювентусом» пройдёт сегодня, 26 апреля, в Милане. Начало игры — в 22:00 мск.

Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.