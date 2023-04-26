Аллегри: мы хотим финишировать вторыми в Серии А

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что второе место является целью команды в текущем сезоне чемпионата Италии.
«После матча в Кубке мы вернёмся к чемпионату. Мы хотим финишировать вторыми, потому что второе место предоставит нам доступ к Суперкубку в следующем году (с 2024 года Суперкубок Италии будет проводиться в формате «Финала четырёх». — Прим. «Чемпионата»).
Мы должны продолжать думать о работе на поле. Вести себя так, как мы всегда вели себя. Жалобы никуда не ведут. Что касается меня, то, возможно, была только одна жалоба. Это часть моего мышления, и в результате каждый должен заниматься своим делом. Не нужно тратить силы впустую, жалобы не приносят очков, нужно принимать к лучшему или к худшему то, что происходит. Мы должны злиться на себя, потому что в воскресенье мы потеряли очки на поле», — приводит слова Аллегри сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Туринский клуб занимает третье место в таблице Серии А после 31 тура, набрав 59 очков.
- 26 апреля 2023
-
11:00
-
10:54
-
10:51
-
10:31
-
10:30
-
10:28
-
10:27
-
09:58
-
09:48
-
09:45
-
09:32
-
09:18
-
09:08
-
08:30
-
08:28
-
08:22
-
08:11
-
07:44
-
07:30
-
06:47
-
06:30
-
06:18
-
05:52
-
05:27
-
04:27
-
04:01
-
04:01
-
03:53
-
03:45
-
03:31
-
03:20
-
03:03
-
02:54
-
02:41
-
02:36