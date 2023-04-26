Салтыков: надеюсь, «Акрон» в «Лужниках» ждёт финал со счастливым концом
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Молодой полузащитник «Акрона» Никита Салтыков оценил путь команды в текущем розыгрыше Фонбет Кубка России. Ранее «Акрон» обыграл «Спартак» и вышел в финал Пути регионов Фонбет Кубка России, где встретится с «Краснодаром».
«Что думаю о «Краснодаре»? Это топ-команда с большой академией, которая по юношам всегда занимает высокие места. В клубе отличная инфраструктура. Но наша задача – выйти и пройти их любой ценой. Сейчас уже попроще – у нас два финала в нижней сетке и главный финал. Надеюсь, что в «Лужниках» нас ждёт финал со счастливым концом», — цитирует Салтыкова Metaratings.
Салтыков отметился победным голом в матче с красно-белыми. Полузащитник выступает за «Акрон» на правах аренды с февраля.
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