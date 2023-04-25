Жара в Первой лиге: «Акрону» аукнулся триумф со «Спартаком», а 2 клуба приблизились к РПЛ

Завершился 28-й тур Первой лиги. До конца сезона каждой команде осталось провести по шесть матчей. Очередной тур навёл много шума в первом дивизионе, и чем ближе окончание чемпионата, тем интереснее. Прямо сейчас начинается развязка вверху и внизу турнирной таблицы. Рассказываем, чем запомнился прошедший тур.

День рождения «Рубина» и важная победа

20 апреля «Рубин» праздновал 65-летие. На следующий день двукратный чемпион России обыграл «Арсенал» (1:0) на выезде и продлил свою беспроигрышную серию до 16 матчей. Правда, есть вопросы к VAR: похоже, в момент гола Джоэль Фамейе находился в офсайде. Сейчас казанцы занимают вторую строчку и отстают от лидирующей «Балтики» (57) на четыре очка. «Арсенал» же проиграл в четвёртый раз за последние шесть туров.

«Арсенал» — «Рубин» Фото: rubin-kazan.ru

По информации журналиста Сергея Ильёва, положение Александра Сторожука стало шатким – руководство туляков дало ему всего две игры на исправление ситуации. В предстоящих встречах команда должна набрать не менее трёх-четырёх очков. Из-за неудачной серии «Арсенал» скатился на восьмое место и отстаёт от стыков на восемь очков.

Неудачная серия «СКА-Хабаровск» и «Енисея»

Шансы хабаровчан на стыковые матчи тают. Они сыграли вничью с «Волгой» из Ульяновска (1:1) и не могут победить уже в девяти играх подряд. Последний раз «СКА-Хабаровск» набрал три очка в ноябре 2022 года. Команде Романа Шаронова даже не помогла поддержка военного сектора.

Что касается «Енисея», то красноярцы приехали в Махачкалу на позитиве. Перед игрой номинальный главный тренер Алексей Ивахов примерил на себе новую одежду, но его команда уступила «Динамо» со счётом 0:3, прервав беспроигрышную серию. И это махачкалинский клуб, забивший впервые в сезоне три гола, победил на фоне отстранения из основы Рамазана Гаджимурадова и Рустама Халимбекова. «Динамо» из Махачкалы уже в пяти очках от «Енисея» (45), который идёт на четвёртом месте.

Мощная речь Евсеева и крупное поражение «Акрона»

«Шинник» проиграл «Алании» 0:1 в добавленное время и опустился на 11-е место. Ошибка Александра Галимова стала результативной. Полузащитник, вышедший на 78-й минуте, попал под раздачу главного тренера. На послематчевой пресс-конференции Вадим Евсеев был краток: «Итог матча с «Аланией»? Из-за одного разгильдяя проиграли. Так что этого разгильдяя в команде с завтрашнего дня не будет».

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На следующий день Вадим Евсеев не стал менять своё решение. «Изменилось ли что-то после моих вчерашних слов? Я же всё вчера сказал, добавить нечего», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

А вот «Акрон», похоже, слишком долго праздновал победу над «Спартаком». Команда Евгения Калешина проиграла впервые с сентября (!). Поражение случилось дома в матче с «Нефтехимиком» — 0:3, и теперь тольяттинцы в семи очках от зоны вылета. Это было всего второе поражение «Акрона» при Калешине в 26 матчах во всех турнирах.

«Балтика» будет в РПЛ, а «Волгарь» залезет в стыки?

Калининградцы снова победили. На этот раз «Балтика» одолела «Уфу» и продлила до 27 матчей рекордную серию без поражений в Первой лиге. Команда Сергея Игнашевича мчит на всех парах в РПЛ и с уфимцами справилась без лучшего бомбардира лиги Гедеона Гузины. Что касается «Волгаря», то астраханцы воспользовались осечкой «Енисея». Не забивавший 22 матча Камиль Муллин отправил победный гол в ворота «Велеса» — 2:1. Теперь «Волгарь» в двух очках от четвёртого места. Стыки совсем близко!

В других матчах «Родина» сыграла вничью с «КАМАЗом» — 2:2, а «Кубань» поделила очки с «Краснодаром-2» — 1:1. Так сейчас выглядит турнирная таблица Первой лиги после 28 туров, где «Балтика» и «Рубин» – два ярко выраженных претендента на выход в РПЛ.