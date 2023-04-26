Неманья Видич выступил против подписания Гарри Кейна в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич высказался против подписания командой нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Я бы не купил нападающего, если бы не был уверен в этом на 100% Сколько нужно заплатить? Сколько ему лет? Он лучший нападающий последних 10 лет, он умеет и будет забивать голы, но я определённо выберу другие варианты. Какими бы они ни были, я их выберу. Нужен нападающий на долгие годы. Клубу нужно смотреть на футболистов, которым сейчас по 23–24 года, они смогут задержаться на семь лет», — сказал Видич на YouTube-канале Рио Фердинанда.

29-летний Кейн в нынешнем сезоне забил 26 голов и отдал четыре результативные передачи в 43 встречах. Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.

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