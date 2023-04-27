Гендиректор ЦСКА Бабаев сообщил, что у клуба нет предложений по Карраскалю

Роман Бабаев, являющийся генеральным директором ЦСКА, рассказал о будущем вингера команды Хорхе Карраскаля.

«Карраскаль и интерес из Европы? Периодически бывает интерес, но до конкретных переговоров или официального предложения дело не доходило», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее сообщалось, что «Севилья» проявляет интерес к Карраскалю и контактирует с его окружением, а сам футболист в летнее трансферное окно готов рассмотреть предложения из Европы.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Карраскаль принял участие в 22 играх, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 8 млн. После 24 матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.