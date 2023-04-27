Мичков раскрыл размер зарплат в «Спартаке» в 90-е годы

Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков, которого в 90-е годы приглашали в «Спартак», раскрыл уровень зарплат в московском клубе в тот период. По его словам, игрокам основы платили $ 5 тыс. чистого оклада плюс $ 3 тыс. в виде премиальных. Лидеры красно-белых получали на $ 2-3 тыс. больше.

«Почему меня не убедили зарплаты в $ 3 тысячи? Это премиальные три, а зарплата — пять тысяч, по-моему. Условия игрока основы. Насколько знаю, у лидеров было на две-три тысячи побольше.

Но это всё на словах. Я же в адеквате был. Понимал: на 99 процентов играть не буду», — приводит слова Дмитрия Мичкова Sport24.

Ранее Дмитрий Мичков объяснил, почему отказался от перехода в «Спартак», и рассказал о плохом отношении руководителей красно-белых к футболистам.