Семак — о том, что Дзюба не пожал ему руку: у Артёма другой характер и воспитание

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал эпизод после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:2), когда форвард железнодорожников Артём Дзюба не пожал ему руку.

«Работа тренера заключается не в том, чтобы ждать от кого-то благодарности. А в том, чтобы делать свою работу хорошо. Некоторые решения футболистам сложно понять. Это нормально. Самооценка – сложный для любого человека элемент. Что касается моего внутреннего ощущения, то гораздо проще жить в гармонии с собой. И не принимать близко к сердцу такие моменты.

У меня нет ни к кому отрицательных эмоций, каждому бывшему игроку благодарность. Ни на кого никогда не обижаюсь. И нет человека, которому я не подал бы руки. У Артёма другой характер, другое воспитание, другие мысли. Каждому в душу не заглянешь», – сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.