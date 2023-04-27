Дмитрий Мичков рассказал, что мог перейти во французский клуб

Бывший футболист ряда российских и зарубежных клубов Дмитрий Мичков рассказал о попытке закрепиться в чемпионате Франции.

«Сезон закончился 31 октября. Через три недели я поехал в «Нант» на просмотр, через неделю с небольшим — в «Бордо». Тогда это в России вообще никак не освещалось. Я вернулся из Франции, и через день мне нужно было лететь в Испанию. Если честно, в футбол уже наигрался. В России зима, никуда больше не хотел ехать. Не то чтобы отдыхать тянуло, просто времени во Франции вот так хватило.

Мог ли задержаться во Франции? «Нант» тогда реально мной заинтересовался, был шанс туда уехать. Что-то не срослось. Да и психологически мне, 18-летнему, там было непросто. По-английски мало кто в команде разговаривал, по сути, я был предоставлен сам себе. С утра потренировался — и уже в час свободен, а идти особо некуда. Приходишь в номер — интернета нет, книгу какую-то читал. Грубо говоря, просто ждал следующего утра. И так три недели.

Хорошо, что в Испанию я отправился с Андреем Лексаковым. Гуляли по городу, в одиночестве не был», — приводит слова Мичкова Sport24.