Мещеряков — об идее плей-офф в РПЛ: зачем мы делаем второй Кубок?

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о возможном изменении формата розыгрыша Российской Премьер-Лиги. По его мнению, введение финальной «пульки» не является главным фактором, от которого зависит интерес болельщиков к турниру.
«Если говорить исключительно с точки зрения болельщика, то, по-моему, у нас уже есть Кубок, где проводятся игры с выбыванием. Зачем мы делаем второй Кубок? Когда 50 процентов стран будет играть по такой схеме, тогда, с моей точки зрения, есть смысл это обсуждать.
Конкуренция определяется не формой, а содержанием. Надо не упрощать историю, что всё зависит только от того, как мы будем играть чемпионат. Конкуренция зависит от многих других вещей. Например, от судейства.
Я бы сначала провёл факторный анализ, от чего зависит интерес болельщиков. Уверен, что форма, тем более финальная «пулька» будет явно не на первом месте», — приводит слова Мещерякова «РБ Спорт».
Напомним, в скором времени планируется обсуждение новой структуры чемпионата и Кубка России. Один из вариантов — проведение РПЛ в два круга, а после этого — проведение турнира между 1–4-м местами за чемпионский титул, между 5–12-м местами за участие в Суперкубке страны и между 13–16-м местами за сохранение прописки в элитном дивизионе.
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