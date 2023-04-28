«Ещё ничего не потеряно». Игрок «Арсенала» Жезус — о чемпионской гонке после игры с «Сити»

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус заявил, что команда ещё не потеряла шансов на победу в английской Премьер-лиге, проиграв «Манчестер Сити» в 33-м туре (1:4).

«Тяжело, но очевидно, что ещё ничего не потеряно. Мы знаем, что в Премьер-лиге до конца сезона может случиться всё что угодно. Мы знаем, что мы лидируем, но у «Сити» в запасе ещё две игры. Мы должны сосредоточиться на своей части. Мы забрались сюда, играя хорошо, прилагая усилия, проводя хорошие матчи, создавая моменты, забивая голы. Это очень важно. Теперь для нас снова каждая игра как финал. К сожалению, несколько матчей сложились не так, как мы хотели, однако ещё ничего не потеряно», — приводит слова Жезуса Sportwitness.

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