«Титул берёт «Сити». Но теперь это незначительная цель». Реакция Англии на крах «Арсенала»

Восхищению командой Гвардиолы нет предела. Как и вере, что все трофеи уже в их руках.

Матч на «Этихаде» был главной битвой в этом сезоне в АПЛ: очная встреча двух лидеров должна была определить, кто же возьмёт трофей. Победа «Сити» давала команде Гвардиолы уверенность, что теперь именно в их руках будет контроль над финальной ситуацией в таблице, поэтому «Арсеналу» нельзя было уступать.

Но лондонский клуб потерялся на поле и упустил уже маячившее на горизонте чемпионство. Математические шансы на титул остаются, но в реальности – у «Сити» отрыв по потерянным очкам, так как есть два матча в запасе, проще график, а ещё — совершенно сумасшедший уровень футбола.

Издание Goal задаётся логичным вопросом: «Арсенал» не смог остановить «Сити», но кто тогда сможет?»

«Гонка за титул чемпиона Премьер-лиги была одной из лучших за последнее время, но наверняка она уже закончилась после того, как «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в среду, – пишет медиа. – «Сити» доминировал во всех аспектах игры. В некоторых моментах своей безупречной игрой в короткий пас они заставали «Арсенал» врасплох, молниеносно перемещая мяч по газону и не подпуская к нему соперников. Джек Грилиш выигрывал каждое единоборство, в то время как Холанд перехватывал и восхитительно разыгрывал мячи. Это было мощное выступление, что полностью является заслугой Гвардиолы. Тренер разработал идеальный план игры, совмещая два других турнира. Учитель снова разбил своего ученика.

«Арсенал» выдал отличный отрезок в этом сезоне на пути к чемпионству, но выдохся в самый неподходящий момент. Этот матч был заявлен как решающий между двумя лучшими командами страны, однако уже через несколько минут стало понятно: мужчины явно играли против мальчиков. У «Арсенала» просто не было ответа на великолепие «Сити». Хозяева были на другом уровне и действительно должны были выигрывать с гораздо большей разницей, чем в три мяча. Но «Арсеналу» нечего стыдиться. Тот факт, что они обходили «Сити» почти весь сезон, показывает, насколько хорошо они выступили. Они просто не выдержали темпа».

The Guardian восхищается командой Гвардиолы: «Это было командное выступление чемпионов, граничащее с физическим, техническим и тактическим совершенством. «Сити» не давал сопернику дышать. «Сити» захватил игру, но не в плавной, декоративной манере предыдущих попыток. Они пришли на этот матч с планом. И этот план был таков: мы просто переступим через вас, а когда у вас будет мяч, через вас пробежим. Они не позволяли «Арсеналу» скрыться.

Является ли эта команда лучшей, самой безжалостной, самой эффективной, которую когда-либо видела Премьер-лига? Вероятно. Но она также кажется чем-то другим: действительно редким примером того, насколько близко этот невероятно сложный командный вид спорта может приблизиться к полному физическому и техническому превосходству».

Статья о матче «Манчестер Сити» — «Арсенал» Фото: The Guardian

The Mirror признаёт: «Арсенал» был превосходен на протяжении всего сезона, но «Сити» разогнался зимой – как раз тогда, когда лондонская команда начала допускать осечки. И пока остальные медиа размышляют в том же ключе, рассуждая, какая в этом сезоне вышла гонка за титул, издание The Independent считает так: «Унижение «Арсенала» доказывает, что чемпионская гонка была всего лишь иллюзией».

«Что было реальностью, так это машина команды «Сити», превращающая игру, которую Премьер-лига считает своим главным престижем, в тренировку, – пишет издание. – Единственное видимое соперничество в этом матче было между двумя великими талантами «Сити», пытающимися установить, кто на самом деле лучший игрок в АПЛ.

Разница в счёте могла быть намного больше. Отрыв в верхней части таблицы к концу сезона наверняка превратится в пропасть. Гвардиола, конечно, заявит, что «Сити» должен выиграть оставшиеся семь игр, но разве кто-то сомневается, что это произойдет? Кто-нибудь думает, что им вообще нужно будет победить во всех семи матчах, чтобы стать чемпионами? Есть опасение, что «Арсенал» сейчас просто исчезнет, ​​так как многие их звёзды выглядели уставшими уже в этой встрече. «Сити» просто растоптал их на поле. И это не иллюзия».

Статья о матче «Манчестер Сити» — «Арсенал» Фото: The Independent

А вот то, что не кажется журналистам в Англии иллюзией – так это завоевание «Сити» требла. Об этом пишут так, будто этот уже решённое дело, и неважно, что впереди у «МС» полуфинал с «Реалом».

«Когда «Манчестер Юнайтед» разгромил «Арсенал» в полуфинале Кубка Англии в апреле 1999 года, команда сэра Алекса Фергюсона начала верить, что сможет добиться немыслимого и сделать требл, – вспоминает ESPN. – Безудержная победа «Манчестер Сити» со счётом 4:1 над тем же клубом заставляет верить в то же самое для команды Гвардиолы. «Арсенал», настолько хороший в этом сезоне, был поражён. Внезапно команда стала такой, какой была всё последнее десятилетие — борющейся за место в первой шестерке, а не претендентом на титул.

«Сити» же находится в 11 матчах от величия и стирания слова «уникальный» из заявления «Юнайтед», что это единственный английский клуб, выигрывавший Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов в одном сезоне. «Сити» сейчас демонстрирует такую ​​зловещую форму, что требл превратился из невозможного и невероятного в, казалось бы, неизбежное.

Обыграв команду Микеля Артеты, которая лидирует в таблице Премьер-лиги на протяжении 28 игровых дней, «Сити» теперь полностью контролирует чемпионскую гонку. Они уже берут титул. Но теперь это лишь незначительная цель – всё дело в требле».