«Удивительная игра!» Василий Уткин — о матче «Спартака» с «Краснодаром»

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар». Красно-белые одержали победу со счётом 4:3, уступая по ходу встречи — 0:2 и 2:3.

«Удивительная игра! Думаю, что, разумеется, сюжет этой игры не мог не увлечь. Тем не менее это было соревнование не столько в том, кто забьёт больше мячей, а только в том, кто ухитрится меньше пропустить. По-моему, в этом матче не было забито ни одного гола, которому бы не предшествовала грубая ошибка той или иной обороны. А ведь только голов было семь, а ведь были ещё и промахи, были ещё опасные моменты, вызванные ошибками, которые к голам не приводили», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.