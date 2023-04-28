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Назначению Нагельсмана в «Тоттенхэм» мешают две причины — The Telegraph

Назначению Нагельсмана в «Тоттенхэм» мешают две причины — The Telegraph
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«Тоттенхэм» заинтересован в назначении на пост главного тренера Юлиана Нагельсмана, однако этот переход усложняют две причины. Об этом сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, первой проблемой в назначении 35-летнего специалиста является его действующий контракт с «Баварией»: Нагельсман хоть и перестал руководить командой, но продолжает получать в клубе зарплату, и «Бавария» потребует за его уход определённую сумму. Компенсация, как сообщается, станет достаточно существенной, что может помешать переходу Нагельсмана в «Тоттенхэм». Ещё одной проблемой могут стать финансовые запросы немца.

Нагельсман, как сообщалось, заинтересован в работе в лондонском клубе, но для этого ему придётся пойти на уступки.

Нагельсман, Конте и другие люди, с которыми было лучше. ХиТ#143. Видеоролик:

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