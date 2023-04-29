Мостовой: «Динамо» должно винить себя, а не Йокановича — он же на поле не сам выходит

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Факел» (0:2).
«Удручает, что в такую дату «Динамо» не смогло порадовать себя и своих болельщиков. Это же не в первый раз с командой. «Факел» вышел вчера на поле биться за каждый эпизод. «Динамо» слишком высоко возвышают всегда. Это играет с ними злую шутку. Столкновение Шунина и Скопинцева? На эмоциях, разберутся сами.
Многие бросаются словами в адрес Йокановича, но он же на поле сам не выходит. Он вас тренирует, а вы должны выходить и доказывать! При чём он тут? Я не защищаю Йокановича, но он играл в футбол и ведёт себя достойно на бровке. Футболисты должны доказывать. Вот «Факел» доказал в матче. «Динамо» должно себя винить, а не Йокановича. Увольнение тренера? Разговоры долго ходят. Ну уберут его, поставят другого. Какая разница? Придёт отставка, скажут ему. Наверняка всё сейчас будут сваливать на Йокановича», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 29 апреля 2023
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