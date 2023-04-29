«Краснодар» — «Урал»: хозяева открыли счёт в матче

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Краснодар» и «Урал». Команды играют на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 14-й минуте встречи хавбек «Краснодара» Кевин Ленини вывел свою команду вперёд – 1:0.
В матче первого круга текущего сезона чемпионата России «Краснодар» на выезде обыграл «Урал» со счётом 3:1 В составе краснодарцев дубль оформил Эдуард Сперцян, ещё один гол на счету Сергея Бородина. За «Урал» забил Алексей Каштанов.
«Краснодар» занимает седьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков в 24 матчах. «Урал» располагается на 11-й строчке, заработав 25 очков. Лидирует «Зенит» (61).
- 29 апреля 2023
-
19:51
-
19:48
-
19:46
-
19:28
-
19:25
-
19:23
-
19:20
-
19:19
-
19:16
-
19:15
-
19:14
-
19:08
-
19:01
-
19:00
-
18:58
-
18:37
-
18:31
-
18:28
-
18:26
-
18:25
-
18:22
-
18:13
-
18:12
-
18:01
-
18:00
-
17:55
-
17:53
-
17:48
-
17:45
-
17:41
-
17:31
-
17:30
-
17:30
-
17:16
-
17:16