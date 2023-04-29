«Краснодар» — «Урал»: хозяева открыли счёт в матче

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В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Краснодар» и «Урал». Команды играют на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 14-й минуте встречи хавбек «Краснодара» Кевин Ленини вывел свою команду вперёд – 1:0.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России «Краснодар» на выезде обыграл «Урал» со счётом 3:1 В составе краснодарцев дубль оформил Эдуард Сперцян, ещё один гол на счету Сергея Бородина. За «Урал» забил Алексей Каштанов.

«Краснодар» занимает седьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков в 24 матчах. «Урал» располагается на 11-й строчке, заработав 25 очков. Лидирует «Зенит» (61).