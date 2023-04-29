Снижение зарплат из-за невыхода в ЛЧ портит атмосферу в «Челси»

Микроклимат в лондонском «Челси» портится из-за снижения зарплат некоторых футболистов в связи с непопаданием клуба в Лигу чемпионов, сообщает The Athletic.

По информации источника, денежное довольствие игроков, которые согласовывали новые контракты при Тодде Боули, упадёт на 30% из-за невыхода «Челси» в самый престижный европейский турнир. Это отрицательно сказывается на атмосфере, так как в команде есть футболисты, контракты которых были заключены при прежнем руководстве и не предусматривали снижение жалованья.

Сообщается, что соглашения подписывались с игроками на новых условиях после приобретения первых новичков прошлогоднего летнего трансферного окна (Рахима Стерлинга и Калиду Кулибали). Зарплаты этих игроков останутся неизменными.

Атмосфера в команде становится ещё хуже и из-за того, что многие футболисты готовятся покинуть клуб летом. Не все из них желают уйти, однако все понимают, что клуб готов провести «чистку» для финансовой устойчивости и не будет интересоваться мнением игроков.