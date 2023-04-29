Губерниев: играть у «Спартака» получается плохо, а грузить и бороться — лучше всего
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).
«Играть в футбол у «Спартака» сейчас получается плохо… А вот грузить и бороться — лучше всего!!! Как итог — 1:1 с «Ростовом». И команду «погнали» надо бы «Спартаку» давать раньше! Первый тайм снова мимо. Большую часть второго — туда же. Хорошо, что Левников сегодня добавил не три, а четыре минуты», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
«Ростов» открыл счёт на 80-й минуте матча после точного удара Александра Селявы. Но на четвёртой компенсированной минуте Александр Соболев сравнял счёт, выиграв верховую борьбу после подачи углового.
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