Карпин: сколько можно спрашивать про судей? Я про них буду говорить и ещё красную получу
Поделиться
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча со «Спартаком» (1:1) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги высказался о судействе Кирилла Левникова в этой встрече. Специалист был удалён после матча за своё обращение к судье.
«О чём говорили с судьёй? Про футбол. Без конкретики. Вы говорите про судей, ну сколько можно? Всё видно, что непонятно?
Много претензий было. Главная претензия — что человек бежит к мячу, ему не дают к мячу подобраться, а на наши ворота идёт атака.
Вы спрашиваете хрень какую-то, сами не видите? Ну так вы про это говорите, а не я. Почему вы нас про это спрашиваете? Я сейчас про них буду говорить и ещё красную получу», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 апреля 2023
-
22:59
-
22:59
-
22:55
-
22:53
-
22:49
-
22:47
-
22:45
-
22:42
-
22:41
-
22:39
-
22:37
-
22:36
-
22:31
-
22:24
-
22:22
-
22:22
-
22:20
-
22:18
-
22:16
-
22:10
-
22:07
-
22:02
-
21:59
-
21:58
-
21:55
-
21:55
-
21:54
-
21:52
-
21:49
-
21:47
-
21:31
-
21:30
-
21:26
-
21:25
-
21:19
Партнерский контент