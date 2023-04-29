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Червиченко: я сразу сказал, что Левников будет прибивать «Ростов» в матче со «Спартаком»

Червиченко: я сразу сказал, что Левников будет прибивать «Ростов» в матче со «Спартаком»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко признался, что изначально знал, что арбитр Кирилл Левников будет прибивать «Ростов» в матче со «Спартаком» (1:1) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

«А чего ещё можно было ожидать от арбитра? Я сразу сказал, что Левников будет исполнять и прибивать «Ростов». Больших нареканий нет, но видна предвзятость. Для меня непонятно, с чего вдруг на 94-й минуте дают подать угловой, когда было добавлено три минуты и не было остановок и замен. Или он от вольного трактует? Откуда эта минута взялась?

Была осторожная игра между командами, которые идут рядом. Счёт, скорее, по игре. Но «Ростов» хотел выиграть, и обидно пропускать уже после того, как истекло время. Не понял, из-за чего Карпину красную карточку показали.

В общем нормально — задание, которое парню давали, он отработал. Может, не до конца — недостаточно сегодня падал Соболев, поэтому пенальти сложно было высосать откуда-то», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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