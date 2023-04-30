Ламин Ямал — самый молодой дебютант в истории «Барселоны»

15-летний нападающий Ламин Ямал стал самым молодым игроком в истории «Барселоны», появившимся на поле в матчах Ла Лиги.

Ямал принял участие в матче 32-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Бетисом» (4:0) в субботу, 29 апреля. Нападающий вышел на поле на 86-й минуте, заменив полузащитника Гави. Этот матч стал первым за «Барселону» для Ламина Ямалы.

В возрасте 15 лет и 290 дней юный нападающий побил клубный рекорд в рамках чемпионата Испании, став самым молодым дебютантом в истории «Барселоны». По данным OptaJose, всего в лиге только четыре игрока выходили на поле в более юном возрасте.

Абсолютный рекордсмен — Лука Ромеро, который сыграл за «Мальорку» в сезоне-2019/20 в возрасте 15 лет и 219 дней.