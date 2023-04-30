Тренер вратарей «Локомотива» объяснил, почему Лантратов стал первым номером в команде

Заур Хапов, тренер вратарей московского «Локомотива», рассказал, что голкипер команды Илья Лантратов выиграл конкуренцию у своих визави, поэтому и занимает место в воротах железнодорожников.
«Лантратов выиграл конкуренцию у остальных вратарей «Локомотива», поэтому и играет в стартовом составе. Илья в очень хорошем состоянии — уверенно себя чувствует. Гильерме уже на подходе: начал работать в общей группе. Даня Худяков хорошо работает, да и молодые ребята тоже. В команде хорошая конкуренция», — сказал Хапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
27-летний Лантратов выступал в структуре «Локомотива» с февраля 2014 по июль 2016 года. Позднее он выступал за «Шинник», «Балтику», «Факел» и «Химки». В конце 2022 года вратарь вернулся в московскую команду. После возвращения Лантратов провёл девять матчей, в которых пропустил 12 голов и дважды сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.
- 30 апреля 2023
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