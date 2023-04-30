Бородюк — о ретроматче «Победа» в Волгограде: принять участие — большая честь

Российский тренер Александр Бородюк поделился ожиданиями от ретроматча, посвящённого 80-летию победы в Сталинградской битве.
«1 мая состоится ретроматч, посвящённый легендарной игре между «Динамо-Сталинград» и «Спартак-Москва» в 1943 году. Будет целое торжественное мероприятие: возложение цветов на Мамаевом кургане, посадка деревьев.
Есть выражение: без прошлого не будет будущего! РФС пригласил нас на ретроматч вместе с Виктором Лосевым. Мы очень признательны и благодарны за приглашение. Это память о тех смелых, сильных людях, которые во время войны сыграли такой матч. На мой взгляд, это величайшие духом люди. Поехать в город-герой Волгоград и принять участие в этом ретроматче — это грандиозное футбольное событие и большая честь», — приводит слова Бородюка Sport24.
- 30 апреля 2023
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