«Оренбург» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч РПЛ

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Сегодня, 30 апреля, в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Оренбург» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Оренбург»: Сысуев, Хотулёв, Гойкович, Стаматов, Эктов, Капленко, Марин, Вера, Флорентин, Воробьёв, Мансилья.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Масоэро, Глушаков, Калинский, Соколов, Михайлов, Яковлев.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России проходил в Нижнем Новгороде и завершился победой «Оренбурга» со счётом 2:0. Голами отметились Тимур Аюпов и Александр Эктов.

«Оренбург» занимает восьмое место в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков в 24 матчах. «Пари Нижний Новгород» располагается 13-й строчке, заработав 22 очка по итогам 24 туров.