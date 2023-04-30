Дзагоев рассказал о звонке Черчесову с шоу «Ну, так нельзя»

Полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев рассказал о подробностях телефонного звонка бывшему тренеру сборной России Станиславу Черчесову, который совершил на шоу «Ну, так нельзя».

«Было ощущение, что он (Черчесов – Прим. «Чемпионата») может не понять, что происходит. Но во время разговора ответил с юмором. После эфира я, конечно, позвонил и на всякий случай спросил, понял ли он, что это было. Станислав Саламыч ответил: «Да-да, конечно, понял». Так что все нормально», – сказал Дзагоев в интервью Sport24.

Несколько дней назад Дзагоев стал участником YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###», которое ведут бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба.