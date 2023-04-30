Игорь Калинин: странно, когда какой-то судья систематически ошибается с одной командой

Защитник «Факела» Игорь Калинин высказался о судействе в Российской Премьер-Лиге.

«Как оцениваю судейство в РПЛ? У нас есть ЭСК — специальный комитет, они разбирают моменты.

«Факел» не обращается в ЭСК? Асхабадзе всё сказал на сей счёт — это наша единая позиция по данной теме. Судьи — тоже люди, им свойственно ошибаться. Странно, когда какой-то один судья систематически ошибается с одной командой. Дело футболистов — играть.

Как оценить реалии нынешнего российского футбола? Каждый футболист мотивирован — выходит на поле побеждать. Конечно, каждый из нас мечтает играть в еврокубках, но мы живём в таких реалиях, поэтому надо приспосабливаться к ним.

Каждый перед началом сезона понимает, что «Зенит» — чемпион? Ну почему, кто понимает? Ванга? Футбол — конкуренция, всё надо доказывать на поле. Если «Зенит» идёт на первом месте, значит, он этого заслуживает. Будет следующий сезон — будет следующий этап. У команды Семака хорошая команда и по подбору футболистов, и по бюджету [она] на голову сильнее всех. В начале сезона у меня нет такого: «Всё понятно, «Зенит» — чемпион», — приводит слова Калинина «РБ Спорт».