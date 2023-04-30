Агент Гаргаев назвал российских футболистов, которыми интересуются турецкие клубы

Агент Анзор Гаргаев рассказал об интересе турецких клубов к российским футболистам. Также он подтвердил переговоры «Бешикташа» с «Локомотивом» по Дмитрию Баринову.
«Я встречаюсь со спортивными директорами различных турецких клубов, и много фамилий фигурирует, ко многим есть интерес. Понятное дело, что следующий этап – финансовые потребности, трансферная стоимость, но интерес к шести-семи нашим футболистам есть: Миранчук, Лунёв. Того же Баринова хотели купить.
Был ли реальный интерес к Баринову со стороны «Бешикташа»? Да. Я с одним из руководителей «Бешикташа» встречался, он мне показывал. Я никак не был задействован в этом трансфере, просто люди спрашивали моё мнение и показывали мне письмо-предложение, которое они отправили», — приводит слова Гаргаева Metaratings.
- 30 апреля 2023
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