Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал победу в матче с «Химками»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (5:1).

«Готов ли «Локомотив» с первых минут играть с позиции силы с командой ниже классом? Не было абсолютно никакого пренебрежения к сопернику. Мы понимали, что это организованная команда. Нам самим необходимо было внести определённые коррективы. Мы больше ввязались в позиционную игру в первом тайме. Нам нужно было больше скорости в атаке, индивидуальных действий, обыгрышей один в один, доставок мяча в штрафную площадь — на это мы нацеливали команду во втором тайме.

Что касается определённого класса, то сейчас уровень сопротивления в российском чемпионате примерно одинаковый. Даже команды, которые находятся внизу, оказывают жесточайшее сопротивление. В пятницу вы видели, как «Факел» обыграл московское «Динамо». Все умеют играть. Все бьются, все отдаются. За счёт организации и дисциплины класс может нивелироваться. Мы это понимаем. У нас тоже есть молодые футболисты в составе — и Щетинин, и Погостнов. 2004, 2005 год рождения, совсем молодые ребята, которым, может быть, ещё не хватает такой уверенности, определённого класса, чтобы вести игру с первых минут. Но это всё поправимо. У нас команда строится. Есть и опытные ребята, и хорошие молодые, перспективные. Одни игру стабилизируют, другие дают определённые новшества, чтобы команда заиграла немного другими красками.

Ожидали ли такой агрессивной игры со стороны «Химок»? Да, мы этого ожидали. Мы говорили о том, что новый тренерский штаб привнёс определённые изменения в структуру игры команды. Конечно, в определённых моментах было непросто. Но мы готовились, отрабатывали выходы из обороны, то, как надо преодолевать сопротивление соперника. В первом тайме нам немножко не хватало остроты и скорости именно в стадии завершения.

Насколько можно быть довольным такой игрой? Абсолютно, на сто процентов. Как я уже неоднократно ранее говорил на пресс-конференциях, мы для себя поставили задачу, что каждый матч очень важен, как финал. Мы сегодня добились результата — победы, в определённых компонентах показывали достаточно неплохую игру. Есть положительные моменты и с точки зрения позиционной игры, и с точки зрения быстрых атак. Конечно, чтобы команда всё это делала целостно, необходимо время. Нам надо стабилизировать игру, стабилизировать состав, чтобы мы безболезненно друг друга подменяли на определённых позициях. Абсолютно доволен, что мы двигаемся дальше. Поздравили команду с победой», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».