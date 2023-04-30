«Марсель» одержал волевую победу в матче с «Осером» и сократил отставание от «ПСЖ»
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Завершился матч 33-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Осер». Команды играли на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром. «Марсель» одержал победу со счётом 2:1.
Первый мяч в матче забили гости: на 33-й минуте отличился полузащитник Бирама Туре. «Марсель» переломил ситуацию за несколько минут ближе к концу игры. На 75-й минуте счёт сравнял полузащитник Дженгиз Ундер, а через две минуты победный гол забил нападающий Алексис Санчес.
«Марсель» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2022/2023, набрав 70 очков в 33 матчах. «Осер» находится на 14-й строчке, заработав 33 очка. Лидирует «ПСЖ» (75).
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