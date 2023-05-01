Талалаев: я вправе предъявить претензии своим футболистам, потому что для них всё делается

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о поражении в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:5).

«Мы минимум два дня тренировали блоки по 20 минут. Они выходят и не делают этого, я вправе предъявить претензии своим футболистам. И я их предъявлю, потому что для них всё делается: руководитель премии выплачивает. Раньше жаловались: то плохо, это плохо. Сейчас всё делается. Вроде бы четыре очка набрали, вроде бы дыхание пошло.

Но не снимаю ответственность и с тренерского штаба, потому что при 1:2 или при 1:3 можно было сделать ряд замен, которые дали бы баланс, и удержать счёт, надеясь на какой-нибудь эпизод», — приводит слова Талалаева официальный сайт «Химок».