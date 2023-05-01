Свинов: не скажу, что по игре «Спартак» кому-то проигрывает. У них есть рисунок
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Голкипер воронежского «Факела» Илья Свинов высказался о форме московского «Спартака» во второй части сезона.
«Конечно, слежу за «Спартаком». Смотрю каждый матч. Вылет из Кубка? Были кадровые потери. Плюс играли на искусственном поле в гостях. Понятно, что это отговорки в пользу бедных, но всё равно влияет. «Спартак» играет хорошо. У любой команды бывает спад, никто не выигрывает всегда. Да, получилось так, что именно сейчас у «Спартака» спад. Но не скажу, что по игре они кому-то проигрывают. У «Спартака» есть рисунок, это нравится. Всё знают свою роль на поле», — приводит слова Свинова Sport24.
«Факел» находится на 14-й строчке РПЛ, заработав 21 очко. Лидирует турнирной таблице чемпионата «Зенит» (58).
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