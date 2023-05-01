Романцев: «Зенит» настроен отметить чемпионство со «Спартаком»? «Наполи» тоже был настроен

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о чемпионской гонке красно-белых с санкт-петербургским «Зенитом», отметив, что в итальянской Серии A «Наполи» тоже был настроен на досрочное оформление чемпионства, однако потерпел неудачу.
«По «Спартаку» говорить не хочу, уже одного отправил. Верю ли я в «Спартак», что в Питере смогут навязать борьбу? Почему нет?
«Зенит» настроен отметить чемпионство? Да и «Наполи» был настроен вчера тоже. Чемпионство ушло за шесть минут. И «Динамо» было настроено отпраздновать столетие, но проиграло «Факелу».
Думаю и надеюсь, что интерес ещё будет подогреваться. Конечно, как любой болельщик «Спартака», надеюсь на победу — вопрос банальный. При победе «Спартака» с «Зенитом» интрига ещё несколько туров продержится. Почему нет? В мою бытность «Зенит» для нас булочкой был», — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 1 мая 2023
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