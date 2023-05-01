Агент Головина: интерес «Ньюкасла» был серьёзным. Мы понимали — интересная перспектива
Поделиться
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны английского «Ньюкасла».
«От «Ньюкасла» был серьёзный интерес в самом начале 2022 года. Было предложение, мы были готовы его обсуждать, если бы клубы договорились. Мы понимали, что «Ньюкасл» с учётом прихода серьёзных инвесторов ― это интересная перспектива. Плюс в разный период почву прощупывали «Вест Хэм», «Эвертон», но Сашка хотел в клуб, который играет в еврокубках, потому что он максималист. У него нет никакой звёздной болезни, но есть желание играть на максимуме», — сказал Александр Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Комментарии
- 1 мая 2023
-
16:06
-
16:05
-
16:03
-
15:54
-
15:31
-
15:30
-
15:14
-
15:10
-
15:10
-
15:06
-
14:58
-
14:51
-
14:50
-
14:50
-
14:30
-
14:27
-
14:18
-
14:12
-
14:03
-
13:52
-
13:40
-
13:36
-
13:17
-
13:10
-
13:04
-
12:54
-
12:52
-
12:40
-
12:37
-
12:30
-
12:29
-
12:22
-
12:15
-
12:15
-
12:00
Партнерский контент