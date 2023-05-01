Изидор: каждая игра до конца этого сезона будет для «Локомотива» финалом

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал разгромную победу московского клуба в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Игра проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 5:1 в пользу железнодорожников.

«Чувствую себя очень хорошо. Мы очень рады победить. Это был хороший матч, мы забили пять мячей. Не каждый тур мы забиваем по пять мячей. Мы счастливы, что победили так крупно. Но сейчас мы понимаем, что надо концентрироваться на следующей игре. Каждый раз наш фокус должен быть на следующем матче. Каждая игра до конца этого сезона будет для нас финалом. И мы хотим выиграть каждую из них», — приводит слова Вильсона Изидора официальный сайт «Локомотива».