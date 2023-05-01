«Игра «Барсы» его бесила». Подопечные Вальдеса рассказали о странностях экс-тренера

Подопечные бывшего вратаря «Барселоны» Виктора Вальдеса, который с 2018 по 2021 год последовательно работал тренером юношеских команд «Мораталас» и «Барселоны», а также каталонской «Орты», рассказали о странных привычках и сложном характере испанца, приведя несколько интересных его высказываний.

«Он говорил нам, что игра «Барсы», основанная на владении мячом и розыгрышах через Пике и Пуйоля, его бесила. Он мечтал о более прямой и вертикальной игре. Он считал себя рокером и хотел рок-н-ролла. Казалось, это был «золотой» период для «Барселоны», но он не получал от него удовольствия, как будто у него не осталось хороших воспоминаний о том времени. Он сказал нам, что узнал настоящий футбол в Премьер-лиге, в «Мидлсбро», а не в «Барсе», – цитирует Relevo одного из игроков «Орты» Арнау Солу.

Из «Орты» Вальдеса, в конце концов, уволили в том числе из-за плохого управления персоналом и… потери желания заниматься тренерской деятельностью. За шесть месяцев он сменил «50 игроков и 12 вратарей», так что клуб начал испытывать финансовые трудности.

Всплыли также подробности о том, как Вальдес кричал на игроков и персонал, однажды доведя человека, отвечающего за инвентарь (инвалида), до слёз после того, как он попытался собрать тренировочное оборудование слишком рано – Вальдес выгнал его с поля.

С другой стороны, некоторые игроки «Орты» описывали бывшего тренера как «странного и своеобразного», но отзывались с любовью. Вальдес нередко из личного кармана платил премии футболистам и помощникам, покупал бутсы или перчатки.

Как отмечает издание, вот уже полгода о Вальдесе ничего не слышно и связаться с ним не удаётся, поскольку он удалил все свои мессенджеры.