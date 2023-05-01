Флорентино Перес предпримет новую попытку заполучить Килиана Мбаппе

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес снова попытается заманить на «Сантьяго Бернабеу» звезду французского футбола Килиана Мбаппе, несмотря на две предыдущие неудачи. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Летом 2021 года трансферу форварда в «Реал» помешал «ПСЖ», и делу не помогла внушительная сумма в € 180 млн, выделенная на покупку Мбаппе. Летом 2022-го «нет», ко всеобщему удивлению, сказал уже сам нападающий, использовавший интерес «Реала», чтобы выбить более щедрый контракт из парижского клуба. Отказ Мбаппе, по слухам, привёл Переса в бешенство – президент «Реала» был настолько разочарованным, что пообещал никогда больше не возвращаться к этому делу. Однако год спустя ситуация снова в той же точке.

Правда, есть и существенные отличия. В этот раз сам Килиан Мбаппе желает покинуть Париж и переехать в другую столицу, показав, что готов оказать давление на президента «ПСЖ» Аль-Хелаифи. Килиан мечтает о победе в Лиге чемпионов, и он понимает, что сейчас мог бы играть в полуфинале против «Сити», а не смотреть матчи «Реала» с «горожанами» по телевизору.

Перес, в свою очередь, нуждается в очередном топ-новобранце после провального трансфера Эдена Азара. В следующем году президенту «Реала» предстоит открытие нового стадиона «Сантьяго Бернабеу», и без трансферной «бомбы» никак не обойтись.