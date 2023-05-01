Хавьер Тебас призвал пересмотреть формат Лиги чемпионов

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас призвал изменить формат Лиги чемпионов, настаивая на необходимости уменьшить количество команд, представляющих одну страну.

«В 2024 году появится новая модель Лиги чемпионов, но следует начать работу над форматом другого типа, форматом, который позволит вернуться к истокам Кубка европейских чемпионов, то есть объединить как можно большее количество чемпионов своих стран со всех уголков Европы. Несмотря на то что я представляю Ла Лигу, скажу, что четыре испанских клуба — это не лучшее решение для Лиги чемпионов. Тоже самое по Серии А, Бундеслиге, Премьер-лиге…

Почему так? Клубы, играющие в еврокубках, зарабатывают так много, что существует очень большой разрыв между ними и остальными клубами во внутренних лигах. Неправильно, что в 2016 году ещё больше билетов в Лигу чемпионов получили клубы из топ-чемпионатов. Я лично был против того, чтобы четыре клуба из Испании напрямую попадали в Лигу чемпионов», – цитирует Тебаса Mundo Deportivo.