Вернидуб: нравится наблюдать за стратегиями игры Нагельсмана, он молодой, амбициозный

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал, на кого из современных тренеров он равняется.

«Мне всегда нравилось наблюдать за такими тренерами, как Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола. Они знаковые тренеры, создающие большой футбол. Тот же Карло Анчелотти, который построил семью футбольного клуба «Реал».

Также в современном футболе мне нравится наблюдать за стратегиями игры Юлиана Нагельсмана. Он молодой, амбициозный, с новым взглядом», — приводит слова Вернидуба официальный сайт «Кривбасса».

Напомним, Вернидуб тренировал тираспольский «Шериф» с 2020 по 2022 год. В июне 2022 года Вернидуб возглавил «Кривбасс». Ранее тренер работал в «Солигорске» и луганской «Заре».

Нагельсман, Конте и другие люди, с которыми было лучше. ХиТ#143