«Арсенал» и «Тоттенхэм» планируют вступить в борьбу за защитника «Кристал Пэлас» Гехи

«Арсенал» и «Тоттенхэм» намерены побороться за центрального защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи, сообщает Evening Standard.

По информации источника, боссы «канониров» обеспокоены травмой лидера обороны Вильяма Салиба, который выбыл на долгий срок из-за проблем со спиной. Представители клуба не рассчитывают на Роба Холдинга в долгосрочной перспективе и хотят приобрести для игрока достойную замену.

Сообщается, что конкуренцию «Арсеналу» готов составить «Тоттенхэм». «Шпоры» заинтересованы в покупке качественного доморощенного защитника, поскольку Клеман Лангле вернётся в «Барселону» по окончании срока аренды.

В текущем сезоне на счету Гехи 36 матчей за «Кристал Пэлас» во всех турнирах, в которых он сумел отметиться одним забитым мячом.

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн. Отмечается, что у лондонского «Челси» есть опция первоочередного выкупа и значительный процент с последующей продажи игрока.