«Вулверхэмптон» не планирует продлевать контракт с Диего Костой

Руководство «Вулверхэмптона» не намерено продлевать контракт с форвардом Диего Костой. Испанец в скором времени может остаться без клуба, сообщает Daily Mail.
По информации источника, главный тренер команды Хулен Лопетеги впечатлён лидерскими качествами Косты, однако не может гарантировать ему стабильное попадание в стартовый состав. Если «волки» не предложат испанскому форварду новое соглашение до июля, то 34-летний нападающий станет свободным агентом.
Сообщается, что молодые игроки, в частности бразильский полузащитник Жоау Гомес, высоко ценят роль Косты в том, что он помогает им с адаптацией. Однако всем этим преимуществам противостоит финансовый аспект: Коста является одним из самых высокооплачиваемых игроков «волков», получающим чуть меньше, чем лучшие игроки команды – Жоау Моутинью и Рауль Хименес (зарплата футболистов составляет около € 115 тыс. в неделю. – Прим. «Чемпионата»).
В текущем сезоне на счету Косты 22 матча в составе «волков» во всех турнирах, в которых он отметился лишь одним забитым мячом. Форвард получил три жёлтые карточки и один раз был удалён.
Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня этого года. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.
«Вулверхэмптон» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 37 очков в 34 играх.
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