Матич — о «Манчестер Сити»: эта команда способна завоевать требл. Всё в их руках

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич высказал предположение о том, может ли «Манчестер Сити» выиграть требл в текущем сезоне.

«Может ли «Сити» выиграть требл? Я думаю, это вполне вероятно. Несколько месяцев назад мы с Тэмми Абрахамом поспорили в нашей раздевалке насчёт того, кто выиграет Премьер-лигу в этом году. Он сказал, что «Арсенал» сможет победить. Однако мне кажется, что выиграет «Сити».

Всё в руках «горожан». У них есть опыт игры в больших матчах. Один плохой результат может изменить всё, но у «Сити», несомненно, больше шансов на успех», – приводит слова Матича Sky Sports.

В текущем сезоне «Манчестер Сити» претендует на победу сразу в трёх турнирах: в АПЛ, Лиге чемпионов и Кубке Англии. Подопечные Хосепа Гвардиолы в таблице чемпионата опережают «Арсенал» на одно очко (имея при этом игру в запасе). В полуфинале ЛЧ команда сразится с мадридским «Реалом» в двухматчевом противостоянии, а в финале Кубка «горожане» встретятся с «Манчестер Юнайтед».